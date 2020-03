Jugador del Ajax despertó del coma luego de 3 años

Abdelhak Nouri, ex jugador del Ajax​, recuperó la conciencia luego de pasar 2 años y 9 meses en coma al sufrir un paro cardiaco en 2017 en medio de un partido.

La información de su recuperación fue compartida por Abderrahim, hermano del ex futbolista, en un programa de la televisión holandesa.

“Está despierto, duerme, come, eructa, pero no se levanta de la cama. En los buenos tiempos, hay una forma de comunicación, por lo que mueve las cejas, aunque simplemente no puede soportarlo por mucho tiempo”, manifestó el hermano.

Nouri se desvaneció en el campo de juego por una arritmia que le provocó lesiones cerebrales. De manera paulatina ha ido recuperándose favorablemente.

Actualmente Nouri está en su casa: “Es bueno para él que esté en un ambiente familiar. Fingimos que no está enfermo. Hablamos con él y vemos fútbol. Nos dimos cuenta de que le gusta eso. A veces también es emocional, pero a menudo hay una sonrisa. Esto es bueno también para todos nosotros”, explicó el hermano.

Abdelhak era una de las más promesas más firmes del Ajax, pero su accidente lo alejó de ese sueño. Fue miembro de honor de una generación de la que también formaban parte Frenkie De Jong, hoy en el Barcelona, y Matthijs De Ligt, en la Juventus.

