Antonelli domina las prácticas del GP de Bélgica; Colapinto termina séptimo

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El italiano Kimi Antonelli dejó atrás el mal sabor de boca del Gran Premio de Gran Bretaña y fue el piloto más rápido este viernes en la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, disputados en el circuito de Spa-Francorchamps.

El líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 firmó un tiempo de 1:45.944, convirtiéndose en el único piloto capaz de bajar de la barrera de 1 minuto y 46 segundos en el trazado más largo del calendario (7.004 kilómetros).

El joven de Mercedes superó por casi dos décimas al británico Lando Norris (McLaren), mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) terminó tercero, a cuatro décimas del mejor registro.

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GP de Bélgica

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Ferrari, discreta

El británico Lewis Hamilton fue cuarto con Ferrari, escudería que llegaba motivada tras ganar dos de los últimos tres Grandes Premios, aunque en Spa no logró confirmar ese rendimiento. Hamilton se mantuvo entre los mejores, pero Charles Leclerc solo pudo finalizar undécimo en la segunda práctica, la más representativa del día.

La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas. La primera fue provocada por grava que terminó sobre el asfalto tras una salida de pista, mientras que la segunda ocurrió luego de que el francés Pierre Gasly dañara el alerón trasero de su Alpine.

Otro aspecto destacado fue la amplia diferencia entre algunos compañeros de equipo. Antonelli aventajó por más de 1.2 segundos a George Russell, mientras que Norris fue siete décimas más rápido que Oscar Piastri.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) sorprendió con el quinto mejor tiempo, aunque deberá arrancar último el domingo debido a una penalización por cambio de motor.

Colapinto ilusiona

Por su parte, el argentino Franco Colapinto firmó una sólida séptima posición con Alpine y alimentó sus opciones de pelear por los puntos en la carrera del domingo.

Norris también afrontará una sanción de 10 puestos en la parrilla tras exceder el límite permitido de baterías utilizadas durante la temporada.

La clasificación del Gran Premio de Bélgica se disputará este sábado, luego de la tercera y última sesión de entrenamientos libres, y definirá el orden de salida para la carrera del domingo.

*Con información de AFP