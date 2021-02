La cantante estadounidense, Lady Gaga, logró recuperar los dos perros que le robaron esta semana en un violento ataque, y por los cuales había ofrecido una fuerte suma de dinero como recompensa, anunció la Policía de Los Ángeles.

___

___

El 24 de febrero, dos individuos se llevaron los bulldogs franceses de la estrella, llamados Koji y Gustav, tras herir de un disparo al empleado que paseaba a los animales por una calle de Los Ángeles.

"Los dos perros de Lady Gaga fueron entregados en una comisaría local", tuiteó la Policía de Los Ángeles.

Los representantes de la cantante los recuperaron "sanos y salvos", precisó la misma fuente.

Abren investigación

Una mujer, cuya identidad no se reveló, encontró a los dos animales y contactó a los allegados de la cantante, indicó la Policía, que abrió una investigación por el incidente.

"Mi corazón sufre y rezo para que mi familia esté de nuevo completa gracias a un acto de bondad. Pagaré 500,000 dólares por su regreso sanos y salvos", había escrito la artista en Instagram, tras el secuestro de sus bulldogs. "Si los ha comprado o encontrado sin querer, la recompensa es la misma", agregó.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K — Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021

El encargado de pasear a los perros de Lady Gaga, Ryan Fischer, tuvo que ser hospitalizado tras la agresión.

Un tercer perro, Asia, logró escapar durante el ataque y luego regresó con Fischer.

Los bulldogs franceses son una raza codiciada y cara que puede venderse por miles de dólares en Estados Unidos. Aunque, no está claro si el ataque se debió a que eran, específicamente, las mascotas de Lady Gaga.

La cantante tiene un fuerte vínculo con sus perros, que la acompañan a menudo durante actos públicos y comparte sus fotos en las redes sociales.