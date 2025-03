Lele Pons y Guayna anuncian que se convertirán en padres

-

La modelo, empresaria e influencer Lele Pons anunció que se convertirá en madre por primera vez, junto al cantante Guayna.

Por medio de una publicación en redes sociales realizada este 9 de marzo, la influencer Lele Pons y el cantante Guayna anunciaron que se convertirán en padres por primera vez.

"We're PREGNANT!!!!! can't wait to meet you! We love you- Mom & Dad" (¡BEBÉ EN CAMINO! Contando los días para conocerte, te amamos. -Mamá y papá)", se lee en la publicación.

La misma está acompañada por una serie de fotografías en donde Lele y Guayana se muestran cariñosos. También se observa una imagen de un ultrasonido y la pruebas de embarazo.

Embarazo avanzado

Las imágenes de la también modelo de 28 años muestran que ya cuenta con varios meses de gestación y que queda poco tiempo para que dé a luz. Estas son las imágenes: