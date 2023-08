Messi protagoniza el video de la nueva canción de Maluma

-

El video de la nueva canción de Maluma & Yandel, 'Trofeo', tiene como protagonista al astro argentino Lionel Messi.

Horas antes del estreno de su nuevo álbum "Don Juan", el cantante colombiano Maluma lanzó el video de su nuevo sencillo llamado 'Trofeo', en donde aparece el astro argentino, Lionel Messi.

El video que sorprendió a los fanáticos del 10 argentino forma parte del séptimo álbum del cantante colombiano, y es una colaboración con el cantante puertorriqueño Yandel.

Durante los últimos años, Maluma se ha atrevido a incursionar en otros géneros como el regional mexicano y la salsa, y el nuevo tema con Yandel se vincula con sus inicios en el reguetón.

La grabación estuvo bajo la producción de Royalty Films, y en menos de 21 horas de su lanzamiento en la plataforma de YouTube, ya superó las 600 mil reproducciones.

"Un homenaje al más grande, Lio Messi", escribió Maluma en la descripción del vídeo, en donde recibió cientos de comentarios de fanáticos de Messi, y también, de los seguidores de Cristiano Ronaldo.

Los fanáticos de Maluma están a la espera de que se liberen las 19 canciones de su nuevo disco, en donde el colombiano colaborará con: Don Omar, Carín León, Yandel, Jowell y Randy, entre otros.

Además, la colaboración más esperada es con J Balvin; lo que significaría que los dos artistas de Medellín volverán a cantar juntos tras su última canción, "Qué Pena", lanzada hace cuatro años.