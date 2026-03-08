Localizan a niño que estaba extraviado en Quiché

-

El menor de 1 año y 8 meses fue localizado sano y salvo tras intensa búsqueda en Cotzal.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia: dos personas mueren y una queda herida luego de caer a un río

Tras varias horas de búsqueda, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron la mañana de este 8 de marzo a un niño de un año y ocho meses que había sido reportado como desaparecido en San Juan Cotzal, Quiché.

De acuerdo con la información oficial, el menor desapareció la noche del sábado 7 de marzo en la aldea Santa Avenida.

Ante la alerta, policías de la subestación local y vecinos del sector organizaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Luego de intensas horas de rastreo, alrededor de las 6:00 de la mañana los agentes ubicaron al pequeño, identificado como Gerardo, entre cafetales del área.

El menor estaba desaparecido desde la noche del sábado 7 marzo en la aldea Santa Avenida.

Posteriormente fue trasladado a un centro de salud para una evaluación médica y verificar su estado.

Además, fue presentado junto a sus padres ante el Juzgado de Paz de la localidad, debido a que ya se había activado una alerta Alba-Keneth por su desaparición.