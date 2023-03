¡Macabro hallazgo! Localizan restos de "mujer vampiro" con una guadaña en el cuello

Un grupo de arqueólogos llevó a cabo un espeluznante hallazgo en Polonia que captó la atención mundial.

Un grupo de arqueólogos de la Universidad Nicolás Copérnico descubrió el esqueleto de una "mujer vampiro" con una guadaña sobre su cuello, la cual se encontraba sepultada cumpliendo una tradición ritual para evitar que "regrese al mundo de los muertos".

El insólito hallazgo se llevó a cabo en un pueblo de Polonia, en el interior de un cementerio del siglo XVII. Y fue gracias a una gorra con la que fue enterrada, que identificaron que se trató de una mujer de clase noble ya que el material del accesorio era de seda, reservado para las clases más altas.

Fue durante la Edad Moderna que en Polonia se llegó a masacrar a más de 15 mil mujeres acusadas de brujería y ejecutadas en la hoguera, ahorcadas o ahogadas en agua.

El "vampirismo" se consideraba como un tipo de maldición vinculada al fenómeno de las brujas, ya que ante todo prevalecía un presunto pacto con el demonio.

Cabe destacar que en 2008 fueron localizados varios cuerpos decapitados o con las piernas atornilladas al suelo en Cracovia, prácticas que coinciden con los enterramientos rituales para personas acusadas de brujería o vampirismo.