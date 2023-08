¿Localizan a Zoel Cruz? Denuncian polémico video en redes sociales

-

Polémica causó en redes sociales un video que asegura que Zoel Cruz ya fue localizado, tras esta información, la madre del cantante se pronunció la respecto.

EN CONTEXTO: Difunden video inédito para recordar a Zoel Cruz

La página de TikTok denominada "Abogado del Diablo" publicó un video asegurando que el cantante guatemalteco José Zoel Cruz De León, ya habría aparecido, esto luego de agregar declaraciones antiguas de la actriz Diana Golden, quien vinculó el caso del joven cantante con el narcotráfico.

"Zoel Cruz ya lo encontraron, mamá", se logra leer en la descripción del audio publicado por la página de TikTok mencionada.

Sigue desaparecido

Ante este suceso que causó confusión y polémica entre los guatemaltecos, quienes comenzaron a realizar publicaciones sobre el supuesto hallazgo. Sin embargo, Yuli De León, madre de Zoel Cruz, utilizó sus redes sociales para denunciar dicho perfil de TikTok, esto debido a que está difundiendo información falsa.

La madre de Zoel también explicó que aún no tiene noticias sobre el paradero del cantante originario de El Progreso, y aseguró que las autoridades del Ministerio Público (MP) encargadas de la investigación sobre el caso tampoco le proporcionan información sobre los avances del mismo.

"Me ayudan a denunciar esta página, de esta persona, ya que está asegurando que mi hijo ya se encontró, cosa que aún no pasa. Sigo en espera de las autoridades para saber que me den algo verídico", escribió doña Yuli en una publicación.

Conmovedor video para recordar a Zoel

Hace unos días, doña Yuli compartió en sus redes sociales un conmovedor video para recordar a su hijo y para exigir a las autoridades que avance con la investigaciones que ayuden a dar con el paradero del joven, quien fue visto por última vez en Zacapa el 12 de noviembre de 2021.

En su publicación, la cual fue hecha el sábado 12 de agosto, justamente cuando se cumplió 1 año y 9 meses de la desaparición de Zoel, doña Yuli agregó un emotivo mensaje.

"Otro mes sin saber qué pasó? O dónde estás? (...) Donde nadie entiende mi dolor mi sufrimiento, donde nadie vive mi angustia de enfrentar el día a día del dolor por la desaparición de un hijo, donde me pregunto por qué de esta forma me tocó vivir este sufrimiento, donde veces hago que andas de viaje pero a la vez quisiera escuchar tu voz", inició De León su mensaje.

"Donde lloro al ver tus recuerdos y sin recibir algo verídico de vos amor mío. Dónde estás mi berrinchudo?. Será mi pregunta de toda una madre que vive estos meses de angustia donde quisiera saber qué hicieron de vos y poder tener una respuesta de las autoridades, pero veo que las autoridades acá son unas vendidas, que jamás hacen su trabajo con transparencia donde seguiré llorando solo al ver tus fotos y videos, porque las autoridades jamás harán nada da lástima vivir en un país venden o archivan un caso", resaltó la madre de Zoel en su publicación.

Sin embargo, el mensaje no fue lo único que llamó la atención, sino la grabación que difundió para honrar a su hijo.

Tal y como exhibió el audiovisual, José Zoel, se pudo ver cantando una canción de regional mexicano, género que interpretaba en los conciertos que ofrecía.

