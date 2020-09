La madre de Roberto Barreda, Beatriz Ofelia de León, insiste en ser inocente de la acusación que le realiza el Ministerio Público (MP), de amenazar a la empleada doméstica de la familia Barreda Siekavizza.

"Mantengo mi inocencia", expresó la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a reporteros que la abordaron antes de la audiencia donde se resolvió que no enfrentará juicio y en su lugar se le concedió el criterio de oportunidad.

"Yo no vengo a asumir ninguna culpabilidad", dijo De León.

El Tribunal de Mayor Riesgo C aceptó la petición para que Beatriz Ofelia de León no enfrente el juicio, y en su lugar se le otorgue el criterio de oportunidad, una medida aceptada en la legislación guatemalteca para agilizar los procesos penales cuando los delitos no son de impacto.

El MP acusa a De León de amenazas, un delito que contempla como máximo tres años de prisión, que se convierten en conmutables. Aunque la madre de Barreda estuvo privada de libertad durante 17 meses, entre 2012 y 2013.

Las amenazas las habría realizada a Petrona Say Velásquez, empleada doméstica de la familia Barreda Siekavizza que figura como colaboradora eficaz y que declaró que el 6 de julio de 2011.

De acuerdo con la hipótesis del MP, las amenazas habrían sido para evitar que Say rindiera la declaración, en la cual menciona que observó parte del cuerpo de Siekivizza en una habitación de la residencia.

Qué se resolvió

El Tribunal de Mayor Riesgo C aceptó el criterio de oportunidad para Beatriz Ofelia de León. Esto significa que por el plazo de un año se vigilará la conducta en la sociedad de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Pasado ese tiempo y si no comete ningún delito el caso se cierra de manera definitiva. Se le prohibió que busque o se comunique a Petrona Say, de lo contrario la persecución penal se reanudará con la posibilidad que se agreguen otros delitos.

Además debe depositar a una cuenta bancaria un total de mil quetzales como resarcimiento para la testigo.

En esta audiencia también se aceptó el criterio de oportunidad para el investigador privado Oscar Rolando Celada Cuevas.

El hombre está acusado de usurpación de funciones en forma continuada. Se ordenó el pago como resarcimiento a los hijos de Cristina Siekavizza por un monto de diez mil quetzales.