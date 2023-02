Madre de Sharon Figueroa exige justicia por la absolución de acusados de asesinato

La madre de Sharon Figueroa exigió que se haga justicia tras la absolución de los dos sindicados por el crimen de la menor.

Después de que el Tribunal de Sentencia Penal de San Benito en Petén, absolviera a los dos acusados de cometer el crimen en contra de la niña Sharon Figueroa, la madre de la menor se pronunció para exigir justicia.

"Decepcionada de la injusticia que se está haciendo en ese Tribunal con el caso de mi hija, que a dos años para salir con lo que salieron. En realidad necesito que se haga justicia", aseguró Paola Arriaza, madre de la niña.

Además, señaló que ahora solo quedan recuerdos de la pequeña Sharon y que exige que se haga justicia con los responsables de haber desaparecido y asesinado a la niña.

"Necesito justicia, necesito que el pueblo de Guatemala me ayude para que se haga justicia. Que no se quede esto a medias, es hoy que necesito empezar a luchar contra esto (...) Dos años para decirme lo que me dijeron y para que les den salida inmediata", dijo Arriaza a través de un video.

Estas fueran sus declaraciones:

absuelven a sindicados de plagiar a Sharon Figueroa Arriaza en Melchor de Mencos, Petén. El Tribunal de Sentencia de San Benito, presidido por Sonia Haydee Toledo Cruz, absolvió y ordenó libertad inmediata para Sonia Esperanza Gonzáles Cho y su hijo Sergio Rolando López González.

Por este crimen se encontraban sindicados Sonia Esperanza González Cho y su hijo Sergio Rolando López González, quienes fueron acusados por el Ministerio Público (MP) de secuestrar y asesinar a la menor.

Este 15 de febrero, Sonia Haidee Toledo, jueza presidenta del Tribunal, dio a conocer la absolución por esos delitos, y solo fueron condenados por encubrimiento propio, por lo cual se les otorgó una medida sustitutiva.

Desaparición y crimen

La pequeña Sharon de tan solo 8 años, se encontraba jugando con su bicicleta en el patio de su casa en La Ceibita, Melchor de Mencos, Petén, cuando desapareció.

Familiares y amigos de la familia iniciaron con la búsqueda, un día más tarde fue encontrada sin vida y con señales de violencia.

En su momento, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la causa de muerte había sido asfixia por estrangulamiento. Los dos sindicados en el caso eran vecinos de la niña.