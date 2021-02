Maestra que da clases en su carro, recibe regalo

Las historias de maestros que no se rindieron durante la crisis de la pandemia para llevar conocimiento a sus alumnos se dispersaron por muchos países.

Ese fue el caso de la maestra mexicana Nalleli Esparza, que a mediados de junio fue captada sobre su camioneta que improvisó como un aula móvil y donde compartía con sus educandos sus conocimientos, especialmente con aquellos que no contaban con acceso a internet residencial en una comunidad del estado de Aguas Calientes.

Su historia ha tenido un impacto y recientemente una tienda automotriz quiso recompensar la labor de la maestra con un regalo especial.

A mediados del 2020, Nalleli sorprendió por su vocación y amor a sus estudiantes.

La firma japonesa Nissan le obsequió una camioneta NP300 adecuada con un salón de clases móvil con más amplitud en la parte trasera para que pueda seguir con su labor y acercarse a los niños que requieren de su ayuda.

“Estoy agradecida con Nissan, no me esperaba esta sorpresa. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases en el pleno rayo del sol. Tardaba casi 4 horas al día en recorrer todas las casas para dar seguimiento a los trabajos,” comentó Nallely durante la entrega de la camioneta.

La camioneta está equipada para tener una clase con toda la comodidad. (Foto: El Universal)

“La idea nació porque mis alumnos no cuentan con internet en sus casas, y la comunicación entre ellos era complicada. Decidí ir casa por casa para darles clases en la cajuela de mi camioneta con una mesita y sillas,” agregó Nalleli.

Para conservar la distancia entre maestra y alumno, la compañía adecuó el salón de clases móvil con una barrera acrílica ubicada en la mesa de trabajo y múltiples puntos de ventilación.