María Renée Pérez Yonker: "Salir con vida luego de un shock séptico es un milagro"

Tras varios meses de ausencia en redes sociales, la presentadora se tomó unos minutos para agradecer a su familia, amigos y personas que la han acompañado en su largo proceso de recuperación.

___

___

En su cuenta de la red social de Twitter, la presentadora María Renée Pérez Yonker, agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y por estar pendiente de su evolución.

Además dijo sentirse orgullosa y agradecida con su familia, especialmente con su mamá, papá, abuela y hermanos.

“Tengo una tía hermosa que desde el día que caí del hospital cocinó cada comida con amor para que lograra caminar de nuevo… Meses y meses a mi lado hasta que poco a poco me fui levantando”, expresó.

Muchas veces me quedé viendo a la pantalla del cel queriendo decirles qué me pasaba, cómo me sentía y agradecerles a todos por TODO!

No tengo palabras para agradecerles Siempre lo he dicho... tengo a los mejores seguidores del mundo! Sus palabras y energía me llenan! — María Renée Pérez (@mariarenepy) April 26, 2021

Según videos subidos a su cuenta de Instagram, el shock séptico padecido le hizo perder peso, masa muscular, cabello y movilidad.

Todos mis tíos y tías, primos y abuelita hacían mandados, iban por medicinas, me acompañaron en los días que volvía a la emergencia y nunca descansaron! Y mis amigos! Quisiera escribirles lo que ahora para mi representa la amistad! Hermanos que te acompañan siempre pero que hayan — María Renée Pérez (@mariarenepy) April 26, 2021

Un milagro

Sin embargo, la intervención en el Hospital General San Juan De Dios le salvó la vida.

“No quiero ni pensar qué hubiese pasado si me llevan a otro hospital. Me salvaron la vida. Lograr salir con vida de un shock séptico es un milagro”, expresó la conductora de televisión.

Además explicó que se tomará un tiempo para recuperarse al cien por ciento y regresar a la televisión como sus seguidores se merecen.

Gracias al Hospital General San Juan de Dios @HospigenGT! No quiero ni pensar qué hubiera pasado si me llevan a otro hospital! El mejor, me salvaron la vida junto a mi reumatóloga Dra. Mayra Cifuentes! A todo el personal de enfermería! Chejo, Kevin y Edgar gracias! — María Renée Pérez (@mariarenepy) April 26, 2021

“Hoy les quisiera decir todo, pero iré haciéndolo poco a poco”, finalizó.