Marimba Orquesta lanzó su versión de "Peaches" en el centro de Antigua Guatemala

Una agrupación de marimba de Antigua Guatemala decidió hacer su propia versión de la famosa "Peaches".

La canción "Peaches", que forma parte de la banda sonora de "Mario Bros, La Película" se ha vuelto popular entre las marimbas orquesta y "Sentimiento Antigüeño" no se quedó atrás, haciendo bailar a sus seguidores en plena "Plaza Mayor" de la Ciudad Colonial.

"Nuestra versión de Peaches", escribió en su cuenta de Tiktok la agrupación compartiendo el tema.

"La versatilidad de nuestra marimba es infinita (...) en Guatemala es Paches", "Vengo de ver a una chica que los grabó" y "La mejor versión que he escuchado en marimba", son algunos de los mensajes que han dejado.

La agrupación "Sentimiento Antigüeño" se ha hecho popular por trasladar clásicos del rock, pop y agrupaciones guatemaltecas al instrumento nacional.

Con más de 10 años de existencia, cuenta con covers como "How deep is your love", de los Bee Gees e incluso lanzó su versión de "El amor que me tenía" de Ricardo Arjona, que el cantautor publicó en sus redes: "Guatemala tiene su tercera versión, no sé cual me gusta más", escribió. Recuerda aquí.

MIRA EL VIDEO: