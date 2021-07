McGregor le envía polémico mensaje a Dustin Poirier tras despertar de cirugía (video)

El irlandés fue sometido a una cirugía luego de salir lesionado de la pelea y lo primero que hizo al despertar fue enviarle un mensaje a su rival.

Conor McGregor y Dustin Poirier se enfrentaron en el cuadrilátero la noche del pasado 10 de julio, en una pelea que prometía mucho, McGregor terminó con una fractura en el tobillo, accidente que lo dejó fuera la Trilogía.

McGregor fue derrotado luego de la fractura que sufrió y tuvo que ser intervenido. Cabe mencionar que de acuerdo con los jueces, Poirier fue quien dominó en la primera ronda.

La cirugía

Fue a través de redes sociales que el irlandés comunicó que había sido intervenido del tobillo.

"¡Recién salido de la sala de operaciones, chicos! ¡La cirugía fue excelente! ¡Me siento tremendo! ¡Seis semanas con muletas y reconstruimos! ¡Vamos! Dios los bendiga, se lee en la publicación.

(Foto: captura de pantalla)

Le envía controversial mensaje a Poirier

Conforme a información oficial de TMZ, la operación duró tres horas y se le insertó una varilla intramedular en la tibia con tornillo y placas unidas al peroné para poder estabilizar la pierna.

Lo que más llamó la atención de las publicaciones de Conor fue que tras despertar de la intervención quirúrgica le volvió a mandar un controversial mensaje a su contrincante.

"Dustin, puedes celebrar esa victoria ilegítima todo lo que quieras, pero no hiciste nada allí. En el segundo asalto lo habría demostrado todo", dijo mediante un video que publicó en sus redes sociales.

Escúchalo aquí: