"Me están dejando morir", el clamor de auxilio de una joven que murió por Covid-19 en Argentina

La joven, estudiante de enfermería, estuvo agonizando en el hospital por cuatro días sin que nadie pudiera atenderla, su madre tiene mensajes como prueba de negligencia.

Una estudiante de enfermería murió en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, por coronavirus, lo espeluznante es que ella pidió ayuda desesperadamente a los médicos y la dejaron morir.

La madre de Noelia Mercado, de 32 años, denunció al centro asistencial por negligencia al asegurar que tiene la conversación con ella en WhatsApp, mientras le suplicaba que llegara por ella, pues los encargados de salud no hicieron nada por salvarla, en lugar de eso estaban durmiendo.

Personal médico habría dejado morir a Noelia, pues ella explicó en mensajes por WhatsApp que no la atendían. (Foto: Oficial)

“Me dejaron morir como un perro, sola”, publicó Noelia en su Facebook, a las 2:04 del miércoles 2 de junio. "Estoy saturando 83 y el médico hace ce una hora que vino y se fue y no viene. Pedía muerte digna al menos", escribió en sus redes sociales antes de morir.

"Ella me decía por WhatsApp 'por favor avisá que me vengan a canalizar, estoy con fiebre, con 39°', se llevó el termómetro como estudiante de enfermería que era, también el saturómetro y la medicación y me escribía 'estoy saturando mal, sí o sí voy a tener que tomar la medicación hasta que vengan'", dijo Teresa, mamá de Noelia al medio argentino TN.

La mujer explicó que su hija estuvo "unos cuatro días" internada en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto pero nunca la atendieron como paciente por Covid.

"Ella ya no podía hablar, llamaba a los enfermeros y nadie la escuchaba, pasaba hora y media o dos horas y no llegaban a atenderla, pedía agua, que la ayudaran porque se estaba muriendo y ya no saturaba, ya no tenía más oxígeno", siguió.

Su hermana Magalí explicó incluso que Noelia "recurría a golpear las cosas para que un enfermero fuera por el ruido y le alcanzaran un vaso de agua".

"A través de una videollamada pude ver cómo ella tenía la boca toda lastimada de la deshidratación que el Covid hace que tenga y en toda la madrugada mientras nos fuimos escribiendo, cuando le consulté si le habían dado agua me dijo que se la dieron recién a las 3 de la mañana, o sea, tres horas después de que empezó a pedirla", contó.

El día en que dio positivo

Noelia dio positivo el 25 de mayo y a pesar de las declaraciones de la familia la vice directora del hospital, Valeria Alaniz, confirmó que el día 28 fue a consulta y se le hicieron controles.

“Su factor de riesgo era el peso. Se le indicó una radiografía, que detectó una pequeña neumonía en la base izquierda” y dijo que como la saturación de oxígeno era aceptable la medicaron y se la citó a un control a las 48 horas, afirmando que decidieron internarla el 31.

“... Comenzó a empeorar como nos sucede en muchos de los pacientes, por más que tengan oxigenoterapia. El 2 a la madrugada tuvo una demanda mayor de oxígeno, se intentó terapia de alto flujo. Luego fue derivada a terapia para una asistencia respiratoria. El sábado falleció. Siempre recibió atención por parte de enfermería, médicos y kinesiología”, aseguró Alaniz.

Finalmente Noelia falleció el sábado 5 de mayo.

"La pasaron a terapia porque le pedía a alguien que trabaja ahí que le transmitiera y que llamara a un médico porque Noelia se iba a morir, según los mensajes que mi hija me mandaba. Me decía 'me muero, sácame mamá urgente, llávame a un privado, no me dejen morir así o al menos quiero una muerte digna'", explicó entre lágrimas.

La familia también dijo que "ella no había recibido ninguna vacuna" contra el Covid a pesar de estudiante de enfermería y tener sobrepeso.