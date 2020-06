Viceministra de Salud reconoce falta de pago a médicos del Parque

Parte del personal médico del hospital temporal del Parque de la Industria sigue sin recibir su salario, reconoció la viceministra de Salud, Elizabeth Quiroa. Esta señaló que muchos de los médicos no han completado papelería para ser contratados.

La Comisión de Salud del Congreso de la República citó a la viceministra de Salud para que esta presentara un informe por la situación del personal en el Parque de la Industria.

La funcionaria reconoció que de los 300 trabajadores contratados, solo a 80 se les ha generado una orden de pago. Sin embargo, la funcionaria dijo desconocer si los pagos ya se concretaron.

#CongresoGT La viceministra de Salud, Elizabeth Quiroa, reconoce que la mayoría de los médicos contratados en el hospital del Parque de la Industria no han recibido pago alguno aún. @soy_502 pic.twitter.com/V8GjxRBKOj — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) June 1, 2020

Quiroa añadió que cerca de 175 personas no han completado su papelería, por lo que aún no se les ha generado contrato y por lo tanto no pueden recibir su salario.

Omisos en la SAT

Entre los inconvenientes que atraviesa el personal médico, señala la viceministra, es que varios médicos tienen omisos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los atrasos en los pagos han generado molestias entre los médicos del hospital temporal. Algunos han mostrado sus inconformidades a través de comunicados de prensa, pero no han dejado de atender a los pacientes de este centro asistencial.