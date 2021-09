El vestido transparente de Megan Fox que sorprendió en los premios MTV VMA

Megan Fox y Machine Gun Kelly cerraron la alfombra roja de los MTV Video Music Awards , logrando captar la atención de los fotógrafos presentes debido a sus llamativas vestimentas, en las cuales combinaron el brillo y transparencias.

El pasado domingo 12 de septiembre se realizó la entrega de los MTV Video Music Awards, donde un gran número de celebridades desfilaron en la alfombra roja, entre ellas, Megan Fox y su novio, Machine Gun Kelly, una de las parejas que más llamó la atención por sus atuendos.

Megan Fox llegó a la entrega utilizando un vestido nude transparente con incrustaciones de pedrería de la firma Mugler, el cual hacía juego con su visible ropa interior también brillante y un sujetador color piel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Megan Fox (@meganfox)

Por su parte, Machine Gun Kelly, vistió un traje todo en color rojo y brillante que lograba coordinarse de manera perfecta con la vestimenta de su pareja.

La propia Megan Fox se encargó de subir algunas imágenes de su look y el de su pareja en Instagram con el mensaje “Papi va a ganar un VMA”, anticipando el triunfo de Machine Gun Kelly en la categoría de mejor video alternativo de su canción "My ex’s best friend".