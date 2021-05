¿Podrá la memoria de la princesa Diana volver a unir a sus hijos?

La relación entre los hijos de la fallecida princesa Diana está tensa, al punto de que ellos no quieren mostrarse unidos ni durante el homenaje a su madre, en julio próximo.

Los príncipes William, de 38 años, y Harry, de 36, ofrecerán discursos por separado para la inauguración de una estatua de Diana, quien cumpliría 60 años, el 1 de julio. Y aún no se sabe si estará presente el príncipe Carlos en la ceremonia.

La relación entre los príncipes quedó aún más afectada a raíz de la entrevista que concedió el duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, a Oprah Winfrey, en marzo. Y hasta el momento, se comienzan a barajar varias teorías de si el príncipe Harry asistirá al homenaje a Lady Di.

Se cree que el duque de Sussex podría usar el nacimiento de su hija como una “excusa conveniente” para no tener que viajar a Inglaterra y enfrentar de nuevo a su familia.

Los duques de Sussex se fueron vivir fuera del Reino Unido y eso dañó las relaciones con los duques de Cambridge. (Foto: AFP)

Según explica Infobae, una estatua fue encargada en honor a la princesa Diana de Gales, para reconocer su impacto positivo en el Reino Unido y en todo el mundo. Se instalará en los jardines del Palacio de Kensington, el 1 de julio.

Pero, con respecto a William y Harry, “estarán físicamente juntos para la ceremonia, pero quieren hacer sus propios discursos”, dijo una fuente a The Sun. “Cada uno ha insistido en preparar el suyo“.

El Megxit empeora las cosas

La relación entre los duques de Cambridge y los Sussex empeoró tras la decisión de Harry y Meghan de alejarse de sus deberes como miembros de la familia real, en enero de 2020.

Además, los hermanos no han sido cercanos desde que la pareja se fue de Inglaterra y la reciente entrevista que ofrecieron a Oprah Winfrey, complicó aún más las cosas, inclusive fue dañina para la relación que mantenía Harry y su padre, el príncipe Carlos.