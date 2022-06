Impactante mensaje del director de La Academia: "el sábado habrá una expulsión"

El director de "La academia 20 Años" Alexander Acha anunció que habrá una expulsión este sábado previo al segundo concierto, esto significa que habrá dos eliminados este fin de semana.

Durante una de las clases de formación dentro de la casa Alexander Acha irrumpió en el salón de manera sorpresiva para llamar la atención a los alumnos, afirmando que el público no está conforme con su actitud, incluso se dice que esta generación está demasiado consentida.

Por su falta de disciplina y compromiso Acha afirmó que también habrá una expulsión el sábado, durante los versus donde dos alumnos se enfrentarán con una misma canción. Nelson Carreras competirá con Mariana con "Felices los 4" de Maluma.

"Maestros, alumnos, una disculpa por la interrupción pero es algo urgente...el público no está contento con ustedes...¡no se la crean porque no son nada todavía!, tienen que ganarse un lugar, la credibilidad y el respeto del público con una buena actitud, ¿van a seguir las reglas?... esta es una plataforma de exposición que ya quisieran millones... los están viendo todo el tiempo, se acabó la lloradera, tomé la decisión de que este sábado va a ver expulsión, a ver si se la toman en serio", dijo.

Alexander les pidió a los participantes que lleguen bien vestidos y puntuales, recordándoles que es la Semana Militar y que este no es un juego: "ojalá tengamos una relación padrísima pero si yo les cayera bien, mal, o fatal porque me pongo estricto, ¡no me importa!, lo que quiero es que salgan de aquí siendo unos grandes artistas... ¿y yo cayéndoles mal?, feliz de la vida".

"¿Creen que porque estuvieron unos días aquí van a ser un artista famoso? tomen conciencia todos los días, antes de ir a dormir, a ver ¿qué estoy haciendo aquí?, la oportunidad", concluyó.

Este sábado habrá expulsión y el público votará y el domingo también habrá expulsión, "el que menos votos tenga se va... sábado se va uno y domingo se va el siguiente", reveló.

