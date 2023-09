¡Preocupación por Messi! Será evaluado "día a día"

-

El astro argentino, Leo Messi, sufre de fatiga muscular y será sometido a evaluaciones diarias.

Tras la derrota del sábado ante el Atlanta United, el entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, confirmó que Lionel Messi fue dado de baja por fatiga muscular y subrayó que su prioridad es preparar la final de la US Open Cup de final de mes.

Messi "tiene una fatiga muscular y era muy imprudente traerlo a jugar este partido", dijo el "Tata", tras la goleada 5-2 sufrida en la cancha del United, que complica las opciones del Inter de clasificar a los playoffs de la liga norteamericana (MLS).

El astro argentino, de 36 años, se había quedado el martes en el banquillo en la victoria de Argentina ante Bolivia por las eliminatorias mundialistas sudamericanas en La Paz y este fin de semana permaneció en Miami, al igual que el español Jordi Alba, quien sufre problemas físicos similares.

La decisión de que no viajaran "estaba tomada dos días antes (...). Corríamos riesgos de tener peores consecuencias si venían a jugar este partido", dijo Martino sobre los exbarcelonistas.

"Entrenarán mañana y lo iremos viendo día a día. Nada nos cambia el panorama de cómo va a entrenar él (Messi). No tenemos urgencias. Si está bien y confiado puede llegar a jugar y, si no pasa, esto esperará unos días más", avanzó Martino. "Esta derrota nos duele y nos quita posibilidades, pero no es determinante".

El Inter, que se despidió de una racha de 12 partidos invicto desde el fichaje de Messi, perdió una gran ocasión de seguir remontando hacia la zona de playoffs. Con siete jornadas por disputar, el Inter tiene que adelantar a cinco equipos para lograr el boleto a playoffs.

En medio de ese camino, el 27 de septiembre el Inter tiene la posibilidad de alzar su segundo título del año, tras el de la Leagues Cup en agosto, si derrota al Houston Dynamo en la final de la US Open Cup, un torneo menor del fútbol estadounidense.

"La final es a un solo partido. Es muy tentador ir a por un título", reconoció Martino, recordando que tanto él como Messi se unieron al Inter cuando ocupaba la última plaza general de la MLS.

"Comenzamos la carrera muy atrás, no la vamos a abandonar, pero la mirada está puesta en el 27", recalcó. "Aún ganando todo, tampoco tenemos la certeza de poder entrar" en playoffs.