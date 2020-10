Miguel Leal impuso un total de 36 puntos, luego de conseguir 21 birdies, 3 bogeys, 1 doble bogey y 29 hoyos par, con lo cual superó por dos puntos la anterior marca en el American Junior Golf Association (AJGA)

El guatemalteco es una de las figuras juveniles que comienza a escribir una exitosa historia, luego de tomar el cetro del AJGA Billy Horschel Junior Championship, y con un nuevo récord de puntos, conquistó su primer título en la gira estadounidense.

“Es asombroso. Nunca pensé que podría hacerlo”, expresó Leal en entrevista a la AJGA, sobre su actuación, la cual cerró siempre en la primera posición, con rondas de 63, 69 y 68 golpes, para entregar tarjeta de 200 golpes, 16 bajo par, y consagrarse así por primera vez en un torneo internacional.

Miguel Leal durante una de sus participaciones. (Foto: CDAG)

Leal además, anotó un récord de 19 puntos durante la primera ronda, en el campo Eagle Harbor Golf Course Fleming Island, en Florida.

Para José Pablo Rolz, director técnico de la Asociación de Golf (Asogolf), el triunfo de Leal permite que a nivel internacional se le reconozca. “La AJGA es la gira juvenil más importante del mundo, es una gran plataforma de la que salen los jugadores que se convierten en leyendas en el golf moderno”.

Leal quien en febrero de este año también se impuso en el US Kids, en Panamá, ha ido de menos a más en la gira AJGA, después de terminar en el séptimo puesto del Junior Championship Benefiting Make a Wish Foundation, y empatar en el puesto 17 en el Junior at Kingwood.

El joven golfista también participará en el AJGA Rome Junior Classic a disputarse entre el 16 y 18 de octubre, el AJGA Junior at Osprey Point del 23 al 25 de octubre, y el AJGA Dominican Junior del 11 al 13 de diciembre.