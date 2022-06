Misil falla, gira 180 grados, e impacta nuevamente contra su base (video)

Un video muestra el momento en que un misil falla, gira 180 grados, e impacta nuevamente contra su base

El impactante momento en que el artefacto cambió de trayectoria después del lanzamiento y golpeó cerca del propio sistema de defensa que lo disparó, provocando una explosión masiva quedó registrado en un video que circula en las redes sociales.

Se dice que el video no verificado, muestra el lanzamiento de un misil desde la ciudad de Alchevsk, a unos 20 km al oeste de Lugansk, en el este de Ucrania controlado por Rusia. Tres estelas de humo indican que ya se han disparado misiles de defensa aérea contra un objeto desconocido.

De acuerdo a la información vertida en los medios Mirror y The Telegraph, las tropas rusas planeaban destruir un avión ucraniano que se aproximaba. El hecho haría ocurrido en la ciudad ucraniana de Alchevsk, Lugansk.

Luego se dispara un cuarto misil. A unos 300 pies (91 metros) sobre el suelo, el cohete gira repentinamente y se sumerge hacia el suelo, aparentemente regresando a su punto de lanzamiento.

En la grabación se puede ver que una gran explosión ilumina brevemente el cielo. De momento no se sabe qué causó que el misil fallara y regresara a su punto de lanzamiento o si hubo víctimas por el incidente.

* Con información de Mirror y The Telegraph