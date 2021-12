Mortal reto: "Alexa" pide a niña que toque enchufe con una moneda

"Alexa" desafía a una niña de 10 años pidiéndole que toque un enchufe con una moneda.

Alexa, el asistente de voz de Amazon se ha convertido en uno de los productos más novedosos, pero también ha sido de los dispositivos más polémicos durante los últimos años, en esta ocasión desafió a una niña de 10 años a tocar un enchufe con una moneda.

Esta situación sumergió en una polémica a la multimillonaria compañía. De acuerdo con información que proporcionó la BBC News, la menor se encontraba en un estado de aburrimiento y le pidió al asistente de voz un reto, esto para poder entretenerse.

Reto mortal

Ante ello, el dispositivo inteligente respondió: "Enchufa un cargador de teléfono hasta la mitad de una toma de corriente, luego toca una moneda en las púas expuesta", señaló la BBC.

La respuesta de "Alexa" indignó a la madre de la pequeña, pues se encontraba con su hija realizando una serie de ejercicios. Tras lo ocurrido, la madre no dudó en denunciar la situación y fue a través de su cuenta de Twitter en donde también compartió una captura de pantalla para corroborar lo que dijo el dispositivo.

Afortunadamente la niña estaba bajo supervisión de su madre, quien declaró a la prensa internacional que de inmediato le gritó al asistente virtual: "¡No, Alexa, No!". Asimismo, explicó que su hija dijo que era muy inteligente para hacer algo como eso.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8 — Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021

*Con información de La Sexta.