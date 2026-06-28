Mujer resulta herida en ataque armado registrado en la zona 6 capitalina

La mujer fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial.
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Una mujer resultó herida durante un ataque armado registrado en la 15 avenida y 6a. calle de la zona 6 de la ciudad de Guatemala, informaron los Bomberos Voluntarios.
De acuerdo con el cuerpo de socorro, al llegar al lugar los paramédicos localizaron a la víctima con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Luego de brindarle atención prehospitalaria y estabilizarla en el sitio, fue trasladada de emergencia al Hospital General San Juan de Dios.
En el centro asistencial, la mujer fue recibida por el personal médico, que continuó con su atención y la dejó internada en el área de emergencia para su tratamiento.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias que originaron el ataque ni el móvil del hecho.
El caso quedó bajo investigación de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público para establecer las causas e identificar a los responsables.