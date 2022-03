Mujeres se defienden de asaltante con un leño (video)

Dos mujeres fueron víctimas de un asalto en la vía pública, pero lograron defenderse y ahuyentaron al agresor.

Un video compartido en redes sociales por medios locales de Chimaltenango, muestra el momento en el que un hombre le arrebata su bolso a una de dos mujeres que iban caminando por la calle.

Una de las víctimas narró así el hecho: "El señor me comenzó a incomodar desde el bus que venia de Paley para Poaquil, cuando me bajé del bus me comenzó a perseguir, traté de caminar lo más rápido que pude y me alcanzó".

Las víctimas lograron llamar a la Policía Nacional Civil, pero los agentes llegaron media hora después.

El suceso ocurrió en San José Poaquil, Chimaltenango.

En las imágenes se puede observar cuando el hombre le arrebata sus pertenencias a una de mujeres, una de ellas lo confronta, mientras que la otra le tira un leño en la espalda. Hay un intercambio de palabras y ambas forcejean con el ladrón para quitarle el bolso. Finalmente lo logran y el hombre se va.