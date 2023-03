Mujeres encaran a agentes de la PNC en marcha del 8M

La movilización por el Día Internacional de la Mujer llegó a las instalaciones del Congreso, donde mujeres lanzaron consignas contra un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Un grupo de mujeres y niñas que participa en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la zona 1 capitalina, encaró a varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encontraban custodiando una de las puertas del Congreso de la República.

Durante la marcha pacífica, las mujeres aprovecharon para lanzar sus consignas contra los agentes y en repetidas oportunidades gritaron, "la policía no me cuida, me cuidan mis amigas".

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", mujeres gritan a agentes de la PNC que acordona el Congreso de la República.@soy_502 pic.twitter.com/aQy93LYkCG — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) March 8, 2023

La principal consigna era contra el sistema de seguridad y justicia en Guatemala. Según datos revelados por la Coordinadora 8 de marzo, en el 2022 se reportaron 654 muertes violentas contra mujeres y cerca de 25 mil denuncias por violencia física.

Posteriormente, las participantes continuarán el recorrido hasta llegar a la Palacio Nacional donde finalizará la caminata.

El 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la mayoría de los países. El 8 de marzo fue declarado oficialmente por la ONU en 1975, y es una fecha donde se reivindica a todas las mujeres y se exige la igualdad completa de derechos.