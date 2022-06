Voto nominal: propuesta de cambios a la Ley Electoral

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso presentó el primer borrador de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Reducción en las multas y permisos para contratar de manera abierta la pauta propagandística, son algunos de los cambios que la Comisión de Asuntos Electorales busca realizar a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El primer borrador fue presentado este martes 28 de junio por el presidente de la Comisión, José Rivera, del partido Vamos, reconoció que descartó las propuestas de reforma presentadas por otros diputados y organizaciones civiles y que se fundamentó, en un 70%, en los cambios que entregó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en su análisis y el de sus asesores.

Uno de los cambios, que el diputado considera como el más valioso, es la votación abierta de diputados distritales. Es decir, que ya no serán los partidos los que establezcan sus listas de candidatos, sino que se publicará con fotografías, para que la población vote de manera nominal.

Esta nueva forma de elegir diputados no aplicará a las propuestas de Listado Nacional, ya que la intención es que esta metodología se use en ese grupo hasta las Elecciones Generales del 2027.

Además, no se incluyó ninguna reforma a lo concerniente al trasfuguismo, tema que ha sido impulsado por la sociedad civil, pues, según el diputado oficialista, al votar de manera nominal, ya no es necesario hablar de personas que se cambian de partido, pues los ciudadanos votarán por el congresista y no por una lista.

Rebajan multas

La propuesta del diputado oficialista contempla la reducción de multas a las agrupaciones políticas que incumplan con la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En la actualidad, el TSE puede sancionar con multas que van desde los 500 dólares (unos Q3,876.90), hasta los 250 mil dólares (unos Q1,938,448.50).

Sin embargo, la intención es reducir de manera considerable las sanciones, pues la propuesta plantea dejarlas en un salario mínimo para las actividades no agrícolas, es decir 2,872.55 quetzales; hasta 50 salarios mínimos, lo que representaría 143,627.50 quetzales.

(Fuente: Borrador de Dictamen de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos)

Al ser consultado, Rivera justificó que su única intención es dar una "proporcionalidad de las multas" dependiendo de las faltas que comentan los partidos políticos, pues, algunas agrupaciones recibieron sanciones muy elevadas y ello podría dejar sin partidos al país, porque "muchos no tienen con qué pagar".

Pauta

Con los cambios, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales también busca liberar la contratación de medios de comunicación para la realización de campañas políticas y restringe al TSE la contratación, ya que sólo podría publicarse en los medios de radio y televisión abierta que posean una frecuencia en usufructo del Estado.

(Fuente: Primer borrador de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos)

En cambio, libera a los partidos políticos a contratar su propia propaganda en las redes sociales o cualquier otro medio que no tenga usufructo por parte del Estado y la única restricción que establece, es que el gasto debe de contabilizarse y no sobrepasar el techo de campaña.

Para el 2023

Según Rivera, la intención es que las nuevas reformas puedan aplicarse durante las próximas Elecciones Generales que se llevarán a cabo en el 2023.

Sin embargo, reconoció que aún no tiene consenso, por lo que este martes presentó la propuesta y los diputados que integran la Comisión, tendrán siete días para analizarla y entregar sus comentarios o sugerencias.