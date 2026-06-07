Nataly, la menor de 14 años que murió a causa de una bala perdida

La menor estaba en su vivienda cuando fue alcanzada por una bala.
OTRAS NOTICIAS: Adolescente es víctima de bala perdida en su vivienda
Nataly María de los Ángeles Hernández Flores, de 14 años, fue víctima de una bala perdida el pasado sábado 6 de junio.
La menor fue alcanzada por los proyectiles de arma de fuego cuando estaba dentro de su vivienda.
Pese a los esfuerzos de los Bomberos Voluntarios en mantenerla con vida, nada pudieron hacer debido a la gravedad de las heridas.
Su muerte ha causado indignación y dolor en la comunidad, ya que la adolescente era conocida por su entrega académica, alegría y compañerismo; además de ser muy activa en las actividades educativas y comunitarias.
"Hoy queda en nosotros tu imagen de una persona amable, alegre y siempre dispuesta a ayudar a los demás", dijo el Liceo Mixto San Juan, institución educativa a la que pertenecía la menor.
Una bala perdida
Su cuerpo fue hallado en estado delicado luego de que varios disparos sorprendieran a los vecinos la tarde de ese sábado.
Según información preliminar, uno de esos disparos se habría desviado a la residencia de la menor, cuando ella se encontraba en el patio frontal.
El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) investigan el caso para hallar a los responsables.