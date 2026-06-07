Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Nataly, la menor de 14 años que murió a causa de una bala perdida

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de junio de 2026, 08:31
La menor falleció en el interior de su vivienda. (Foto:&nbsp;Liceo Mixto San Juan)

La menor falleció en el interior de su vivienda. (Foto: Liceo Mixto San Juan)

La menor estaba en su vivienda cuando fue alcanzada por una bala.

OTRAS NOTICIAS: Adolescente es víctima de bala perdida en su vivienda

Nataly María de los Ángeles Hernández Flores, de 14 años, fue víctima de una bala perdida el pasado sábado 6 de junio.

La menor fue alcanzada por los proyectiles de arma de fuego cuando estaba dentro de su vivienda. 

Pese a los esfuerzos de los Bomberos Voluntarios en mantenerla con vida, nada pudieron hacer debido a la gravedad de las heridas.

Su muerte ha causado indignación y dolor en la comunidad, ya que la adolescente era conocida por su entrega académica, alegría y compañerismo; además de ser muy activa en las actividades educativas y comunitarias. 

"Hoy queda en nosotros tu imagen de una persona amable, alegre y siempre dispuesta a ayudar a los demás", dijo el Liceo Mixto San Juan, institución educativa a la que pertenecía la menor.

Una bala perdida

Su cuerpo fue hallado en estado delicado luego de que varios disparos sorprendieran a los vecinos la tarde de ese sábado.

Según información preliminar, uno de esos disparos se habría desviado a la residencia de la menor, cuando ella se encontraba en el patio frontal.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) investigan el caso para hallar a los responsables.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar