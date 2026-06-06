Adolescente es atacada a tiros en su vivienda

La menor fue atacada en el patio frontal de su residencia.
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Un hecho armado registrado en el interior de una vivienda ubicada en la aldea El Rincón, en el municipio de Amatitlán, cobró la vida de una adolescente durante las últimas horas.
Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro tras escuchar las detonaciones de arma de fuego. Al lugar se movilizó de urgencia la unidad 1358 de los Bomberos Voluntarios.
A su llegada, los paramédicos localizaron en el inmueble a una menor de edad, de aproximadamente 14 años, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. A pesar de los esfuerzos por brindarle primeros auxilios, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades correspondientes ya se encuentran investigando el móvil del ataque para esclarecer las causas de este lamentable suceso que enluta a una familia de la comunidad.
El Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron la escena y el posteriormente se traslado del cuerpo de la menor a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)