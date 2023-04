Netflix canceló su candente serie "Sexo/Vida" por culpa de esta escena

La segunda temporada de "Sexo/Vida" se estrenó a principios de marzo, y aunque los fanáticos la amaron, Netflix ha decidido acabar el proyecto.

En el 2021 Netflix lanzó una serie protagonizada por los actores Adam Demos y Sarah Shahi. Este año se lanzó la segunda temporada, y aunque muchos estaban esperando una tercera, la plataforma anunció que no continuará el proyecto.

A través de un vocero se dio a conocer que Netflix consideraba que la serie había tenido un "cierre natural", demostrando así que sus personajes habían tenido un final feliz, por lo cual ya no tendría sentido una secuela, dejando claro que esta última escena fue la razón de la cancelación.

Esta es la escena:

Esta decisión tomó por sorpresa a los fanáticos de la serie e incluso a los actores principales.

Durante una entrevista en el podcast Not Skinny But Not Fat, la actriz de Billie Connelly dijo lo siguiente: "Definitivamente no tuve el apoyo que tuve con la primera temporada. No voy a dejar la serie, pero definitivamente no tuve el apoyo que tuve con la primera de las personas involucradas en la serie. Nunca voy a volver a trabajar para Netflix después de decir todo esto."

Sarah Shahi habló en el podcast y comentó su experiencia. (Foto: Instagram)

La serie se volvió tendencia gracias a una picante escena de la primera temporada en el capítulo tres, donde se puede ver a toda luz las partes íntimas de uno de los actores.

*Con información de El Espectador.