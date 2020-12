Nicholas Hagen revela detalles de su estadía en Azerbaiyán

El guardameta guatemalteco, Nicholas Hagen, dejó Municipal en busca de una oportunidad para hacerse notar en el extranjero y el Sabail FC de Azerbaiyán fue el club que lo acogió, allí se ha convertido en una pieza importante en el 11 titular.

En una entrevista que otorgó al portal de su club, Hagen revela detalles de su etapa en el balompié, así como otros aspectos relacionados con la actualidad, sobre todo con la crisis sanitaria del coronavirus que afecta a todo el mundo.

“Amo a Azerbaiyán y me siento como un azerbaiyano aquí. He aprendido e investigado mucho sobre este lugar. Mis compañeros también me ayudan con esto. Además, me encanta su gastronomía”, explica el guardameta.

Hagen resalta que dejar Guatemala en 2020 ha sido un paso para tratar de adquirir más experiencia, que ha conseguido lentamente.

“Uno de los pasos más importantes de mi carrera este año fue jugar en otra liga fuera de mi país. Quiero jugar a un nivel superior y por eso trabajo mucho. Tuve éxito en 2020. Ha sido un año que me ha ayudado a alcanzar mis sueños”.

Nicholas resaltó que, pese a estar cumpliendo sus sueños, hay cosas que echa de menos de Guatemala, como a su familia, sus amigos y el país en sí.

Sobre el tema del Covid-19, el joven guardameta explica que todos deben cuidarse y seguir instrucciones simples con las que se pueden proteger para no adquirir el virus.

“Estoy protegido por métodos muy simples. Mantengo la distancia entre personas, me lavo las manos con frecuencia y solo uso mi propia botella de agua. Cualquiera puede protegerse del virus si presta atención a métodos sencillos”, destacó.

Actualmente, el Sabail ocupa la séptima posición de la Liga Premier de Azerbaiyán con 10 puntos, los mismos que el Sabah Baku, pero con mejor diferencia de puntos para el club donde milita Hagen.

Este domingo, el Sabail se enfrentará en condición de visitante al Keshla y si obtiene la victoria, podría escalar posiciones en la tabla a 13 puntos, comandada por el Qarabaj con 19 unidades.