Se roban una rejilla de alcantarilla durante la madrugada y queda captado en video

Dos personas que se percataron de la rejilla suelta decidieron llevársela.
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Un video se ha popularizado en redes sociales sobre un robo en la vía pública de Quetzaltenango.
El hecho se registró en San Juan Ostuncalco, por medio de una cámara de seguridad del área.
En las imágenes se puede observar que tres personas caminaban por una calle del municipio durante las primeras horas del pasado sábado 6 de junio, cuando se percatan que la rejilla de una alcantarilla se encontraba suelta.
Tras unos segundos, dos de los implicados deciden retirarla para llevársela consigo. Mientras la tercera persona caminó en dirección contraria.
Hasta el momento, se desconoce las razones por las que habrían cometido el hurto.