"No way home" vuelve al cine, en una versión extendida (video)

Sony Pictures confirma el regreso de la saga de Spider Man "No way home" a las salas de cine con escenas nunca vistas.

A partir del 2 de septiembre próximo Spider Man: No Way Home vuelve a las salas de cine en Estados Unidos y Canadá y pronto serán anunciadas las fechas para el resto del mundo, según detalla la red social de la saga.

En un corto video, Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Galdfield, tres de los actores que han dado vida al personaje de Spider Man anunciaron el regreso de la película.

You wanted more Spidey and you got it! #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

Se reveló que la exitosa película, protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, regresará a la pantalla grande con algunas cosas adicionales para los fanáticos. Según Deadline, esta versión de Spider-Man: No Way Home tendrá nuevas incorporaciones y escenas extendidas.

Titulada oficialmente Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version, la película volverá a la pantalla grande el 2 de septiembre, tanto en EE. UU. como en Canadá. Sony explicó a Deadline que la razón del regreso de la cinta es en celebración de los 60 años del personaje del cómic Spider-Man y los 20 años de las películas de Spider-Man.