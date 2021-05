Nodal y Belinda: tendremos que hacer dos ceremonias

De acuerdo con una entrevista que la cantante dio hace algún tiempo, aseguró que de casarse con un mexicano se haría una celebración doble.

Belinda ha expresado en diversas ocasiones cómo sería la boda de sus sueños. Esto se sabe de lo que se podría esperar para la ceremonia.

El pasado 25 de mayo el cantante de regional mexicano, Christian Nodal anunció públicamente su compromiso con la princesa del pop, Belinda.

La noticia además de hacerse tendencia en el mundo del espectáculo, también trajo a la memoria una de las diferentes ocasiones en las que Belinda dio a conocer cómo sería la boda de sus sueños.

En una entrevista para el medio Caras México hace unos años, Belinda aseguró que si contraía matrimonio con un mexicano la celebración sería doble. La interprete es de doble nacionalidad (española - mexicana) por lo que, le gustaría hacer doble ceremonia, en su lugar de origen y en el país que la vio crecer profesionalmente.

"Me gustaría mucho regresar a mis raíces y poder casarme en algún lugar donde pueda compartir el momento con toda mi familia. París sería un lugar muy bonito" dijo.

Detalles de la boda

Durante esa entrevista, la interprete de "Luz sin gravedad" reveló que su vestido podría ser diseñado por algunos de estos diseñadores: Nina Ricci o Vera Wang.

Además, afirmó que le gustan las bodas en la playa o en ciudades como New York. “Me encantan las bodas en la playa, pero también me gustan las que son glamurosas, en ciudades como Nueva York o París". dijo

A pesar de que las declaraciones de la guapa cantante no son recientes no se descarta que podrían ser algunas de sus opciones. La pareja no ha dado declaraciones respecto a la boda hasta el momento.

Luego de que Nodal le entregara un lujoso y millonario anillo de compromiso a su novia, aseguró que no se escatimarán gastos para la celebración de la boda.

Los detalles de la pedida de Nodal a Belinda

Según medios televisivos de México, Nodal le habría pedido matrimonio a Belinda en un exclusivo restaurante en Barcelona.

En un video se observan fotografías del lugar y decoración en donde aparentemente se llevó a cabo la pedida de mano.

Además, fuentes cercanas a la pareja informaron que Nodal pagó una fuerte suma de dinero para que el lugar fuese exclusivo para ellos.