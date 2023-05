"En el campo": Nodal revela detalles sobre su nueva vida con Cazzu en Argentina

El popular cantante mexicano revela que se encuentra feliz de vivir en Argentina con su pareja Cazzu.

Luego de que Nodal anunciara que se convertiría próximamente en papá, se han dado a conocer algunos detalles sobre su nueva vida en Argentina, país que se convirtió en el hogar del cantante para poder vivir junto a su novia Cazzu.

Durante una entrevista realizada en el programa Sale el sol, el cantante mexicano expresó que se siente mejor que nunca, ya que se encuentra viviendo en una cabaña en el país sudamericano.

Su nueva vida en Argentina

"Vivo en el campo en Argentina, te puedo hacer un asado allá, cuidado, ya me están enseñando a cocinar", comentó el mexicano con una gran sonrisa.

Cabe destacar que Nodal se siente agradecido por sentirse como una persona común y corriente mientras se encuentra en Argentina, ya que puede pasar desapercibido y no se le lo reconoce públicamente.

"Vivo en el campo y es muy precioso porque de verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada, literalmente es una conexión bonita con uno mismo, ves el paisaje, profundizas muchas cosas", reveló el cantante.