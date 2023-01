Nuevas variantes de ómicron inquietan al inicio del nuevo año

Nuevas variantes de Ómicron inquietan a inicios del 2023.

En medio de otra ola de coronavirus las infecciones no se detienen.

El virus SARS COV-2 causante del cuadro de afección respiratoria Covid-19 y de la pandemia que ya cumplió tres años evoluciona para hacerse cada vez más infeccioso y menos mortal, como el originario de Wuhan, China.

Ómicron es la primera variante que logró expandirse por el mundo en tan solo 4 semanas por la movilidad de las personas entre los países y dentro de sus territorios. Su circulación es exclusiva: ya quedaron atrás Delta, Gamma y otras variantes de preocupación.

Tras las variantes Alfa, la Beta o la Delta, desde el 26 de noviembre de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene clasificada a Ómicron como la más preocupante y contagiosa (un 30 a 50%) respecto al patógeno original. Inicialmente de origen sudafricano, hoy representa el 98% de los casos remitidos y no deja de generar linajes, menos virulentos pero más contagiosos.

Las nuevas variantes que preocupan

Las variantes clasificadas B.1.1.529, BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.3, BA.4 o BA.5, en estos momentos tres nuevas subvariantes de Ómicron preocupan a los científicos.

La conocida como XBB.1.5 se cree que surgió en Nueva York en octubre y a estas alturas ya es responsable del 40% de todas las infecciones registradas en Estados Unidos.

A finales de diciembre, el número de casos en el país se duplicó en tan solo una semana y en Nueva York en concreto las hospitalizaciones están aumentando, llegando a su nivel más alto desde hace un año. Según expertos esta subvariante trasmite al menos dos veces más rápido que otras, debido a la "inusual mutación conocida como F486P" como factor que está contribuyendo a ello. Esa mutación cambia parte del virus al que apuntan muchos anticuerpos procedentes de las vacunas o de una infección previa y los hace menos efectivos.

Los expertos señalan que no hay evidencia de que la XBB.1.5 cause una enfermedad más grave que otros linajes de Ómicron, pero alerta de que si se propaga más rápido es más probable que llegue a más personas vulnerables que podrían ser hospitalizadas o morir a causa de la infección, especialmente si no han recibido su última dosis de refuerzo.

Ese sublinaje de la variante ya está detrás de uno de cada 25 casos en el Reino Unido, según sugieren los datos de vigilancia de ese país. En tanto, en los Estados Unidos, XBB.1.5 es la responsable de cuatro de cada 10 casos en el país, frente a los dos de cada 10 de hace una semana.

El linaje XBB es una fusión de los linajes de Ómicron BJ.1 y BA.2.75. El profesor Lawrence Young, virólogo de la Universidad de Warwick en el Reino Unido dijo a MailOnline que la aparición de ese linaje de la variante es una "llamada de atención". Advirtió que la escalada de casos por ese linaje podría agravar la crisis del Servicio Nacional de Salud, que es la entidad de prestaciones sanitarias públicas.

BQ.1 y BQ.1.1 también son nuevas variantes que buscan infectar y contagiar más que incrementar su letalidad. BQ.1.1 y BQ.1 no tienen síntomas radicalmente diferentes de las versiones anteriores de Ómicron en personas vacunadas.

"Las personas infectadas con estas subvariantes también tienden a reportar síntomas de resfriado: dolor de garganta, secreción nasal, dolores musculares, tos y dolores de cabeza. Los síntomas suelen ser más prolongados en las personas que no están vacunadas, en comparación con las que están vacunadas", precisó el doctor Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco. "La fiebre es mucho más común en las personas que no están vacunadas", añadió.

Las sub variantes BQ.1 y BQ.1.1

También, los síntomas reportados en la infección por las sub variantes BQ.1 y BQ.1.1 pueden incluir tos, la fatiga, malestar general, diarrea, congestión, sensación de falta de aire y la pérdida del olfato o el gusto. Las únicas particularidades que parecen presentar a nivel sintomatológico las cepas BQ.1 y BQ.1.1 son la aparición de pérdida de apetito, de afonía y de taquicardia, que no eran tan frecuentes en otras subvariantes de Ómicron.

La variante BQ.1.1, es preocupante, advirtió el virólogo del Departamento Imperial de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres, especializado en virus, Influenza, SARS-CoV-2 y sus variantes, Tom Peacock. Ha ganado varias mutaciones adicionales en RBD - R346T, K444T y N460K". Además, indicó que esta nueva variante "ha mostrado un crecimiento muy rápido en las últimas semanas, particularmente en el Reino Unido.

"Hoy hay nuevas variantes que se han diferenciado de la original con lo cual tienen mayor capacidad de infectar y de esquivar las defensas, ya sea de esquivar la inmunidad por infecciones previas por variantes antiguas o también por esquivar la inmunidad generada por las vacunas", indicó a Infobae el cardiólogo argentino Oscar Cingolani es profesor de medicina y director del Centro de Hipertensión Arterial y de la Unidad de Cuidados Críticos (UCC) Cardiovasculares del Hospital Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos.

"En Europa tenemos variantes mezcladas. Y en Estados Unidos tenemos ahora una sub variante de un Ómicron que es la XBB.1.5, que proviene de la BA.2, una subvariante de Ómicron que rápidamente se hizo predominante en el país. Es una variante que tiene muchas más mutaciones que las anteriores y se une mucho más fuerte al receptor ACE2, con lo cual el contagio es mucho mayor y el período de incubación parece ser más corto", advirtió el experto.

*Con información de Infobae.