Odebrecht, el caso contra Manuel Baldizón y los testimonios que lo vinculan

Manuel Baldizón regresará a Guatemala deportado de EE.UU. luego de cumplir su condena por lavado de dinero.

En estos días se prevé el retorno a Guatemala del excandidato a la presidencia Manuel Baldizón tras cumplir una condena en Estados Unidos (EE.UU.) por lavado de dinero, pero en el país lo esperan dos órdenes de captura, una de ellas, por el caso Odebrecht, el cual lo habría empujado a huir del país en 2018 y que procuró su detención en suelo estadounidense.

Pero, si Baldizón no era funcionario cuando se contrató a Odebrecht para construir la carretera CA2 a Occidente, ¿por qué está implicado?

El excandidato a la presidencia por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) se vio involucrado por el testimonio de directivos de la empresa brasileña que narraron como Baldizón se acercó a ellos para pedirles financiamiento para la campaña electoral y por documentos localizados en la oficina del notario Diego Chacón que confirman las transferencias millonarias realizadas al excandidato.

El primero en relacionarlo fue Luiz Antonio Mameri, exvicepresidente de Odebrecht, quien brindó su testimonio a través de una videoconferencia desde Sao Paulo, Brasil, el 11 de septiembre de 2017, en donde aseguró que en marzo de 2015 un exrepresentante legal de la empresa brasileña viajó a Guatemala, espacio que aprovechó Baldizón para solicitar una cita.

"Se encontraron en la habitación de un hotel. Baldizón le mencionó que la gente estaba haciendo ayudas importantes a su campaña...", a lo que Mameri respondió que analizarían el tema. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) comprobó el viaje del exfuncionario de Odebrecht con la copia de los boletos de avión y la estadía en hoteles del país.

Todo inició luego que Baldizón lograra una reunión con Marcos de Cerqueira Lima Machado, quien fungió como director Intendente de las relaciones de Odebrecht en el extranjero. En su declaración brindada en 2017 aseguró que en febrero de 2013 acudió a una reunión en la casa de Alejandro Sinibaldi, ubicada en Carretera a El Salvador, y para "sorpresa" allí estaba Manuel Baldizón.

"Allí, Alejandro me dice que había arreglado con Baldizón de pagarle 3 millones de dólares (unos Q24 millones) desde que arrancara el proyecto de la carretera, hasta las elecciones de 2015 y me pidió que confirmara a Baldizón que Alejandro tenía la potestad de hacer este tipo de arreglos, ya que todo pasaría por él, yo le dije que sí y que trataría de ver la forma de hacerlo", detalló Lima Machado.

Luego, en 2014, Baldizón le presentó a Lima Machado a Diego Chacón Yurrita, quien se encargaría de crear las cuentas bancarias en el Meinl Bank, porque "finalmente entendió que era más fácil hacer la transferencia de esa forma"

Chacón Yurrita fungía como abogado corporativo de Baldizón, según la FECI. Aun se encuentra en proceso penal para resolver su situación jurídica, incluso, hace un mes se le informó que el caso se aplazó hasta el 11 de abril de 2023, debido a una "sobre carga de trabajo" en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

José Chacón Yurrita fungió como abogado corporativo de Manuel Baldizón y enfrenta proceso penal en su contra. (Foto: Archivo/Soy502)

Posteriormente, Marco Belinkski, oficial de Mainl Bank, viajó a Guatemala a reunirse con Chacón Yurrita para abrir la cuenta y Baldizón le pidió vía telefónica que lo hiciera a nombre de la empresa American Legal Corp, a donde debía transferir 100 mil dólares a una empresa en Panamá, denominada Rentamos LTD. La FECI, dirigida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval, comprobó que la offshore Klienfeld Services Ltd realizó la transferencia en junio de 2014.

No fue la única transferencia, a petición de Baldizón, se depositaron 114 millones de dólares (unos Q897 millones) a la empresa JianGSU Dengda Automobile CO, LTD, hecho que se realizó desde una cuenta en China y que también confirmó la FECI.

En abril de 2015, antes que Machado dejara su cargo, se realizó el último pago por 250 mil dólares (casi Q2 millones) a Century Investment Company, desde la offshore Magna International.

El cargo de Machado fue asumido por Juan Carlos Prober Faría, quien brindó su declaración en septiembre de 2017, en donde narró que al asumir el cargo su antecesor le indicó que había "un pago pendiente" para Baldizón y lo llevó a hablar con él a "una oficina en carretera a El Salvador".

"Sostuvimos una reunión con este señor (Baldizón) donde se confirmó el compromiso de la empresa de hacerle un pago por 900 mil dólares (unos Q7 millones). Esta reunión fue muy rápida y el señor me dijo que entraría en contacto conmigo para estar al tanto de cuándo recibiría el pago y así estar listo, eso fue a finales de mayo, principios de junio del 2015", detalló Prober Faría.

Un mes después, Baldizón citó al exfuncionario de Odebrecht a la misma oficina de Carretera a El Salvador. "Estaba acompañado de una persona de nombre Pablo Yanes, que sería su asesor y él me dijo que él sería el contacto para girarme las instrucciones del pago".

Pablo Yanes es hermano del exdiputado por el extinto partido Líder, Mario Yanes, quien falleció en 2021 por secuelas de Covid-19. En tanto, el señalado está en etapa de juicio acusado lavado de dinero y asociación ilícita. En abril de 2021 salió bajo fianza tras pagar Q2 millones, pero le prohibieron salir del país mientras resuelve su situación legal.

Pablo Yanes salió de prisión bajo fianza, pero el caso en su contra sigue vigente y en proceso. (Foto: Archivo/Soy502)

Según el testimonio de Prober Faría, en septiembre de 2015, Yanes acudió a la oficina de Odebrecht en zona 10 y presentó una factura de una empresa china por concepto de "un pago simulado" de alquiler de equipos de maquinaria pesada por el monto de 900 mil dólares y los datos bancarios para hacer la transferencia, la cual fue hecha de inmediato.

Anulan acuerdo

Pese a que los testimonios de los exfuncionarios brasileños de Odebrecht sirvieron para abrir procesos legales y condenar a funcionarios y empresarios en más de 15 países, en junio pasado, el fiscal Rafael Curruchiche, quien asumió la FECI al salir Sandoval, decidió anular los acuerdos de colaboración eficaz.

Curruchiche justificó su decisión y aseguró que hubo "múltiples ilegalidades cometidas en la suscripción de los acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht", quedando fuera los testimonios de los exfuncionarios brasileños de Odebrecht, Lima Machado, Mameri y Eduardo Oliveira Gedeon, mas no ocurrió con los de Prober Faría.

Orden de captura contra Baldizón

Sin embargo, los procesos legales continúan y Baldizón mantiene una orden de captura en su contra para solventar su situación jurídica. Se prevé que al momento de ingresar a Guatemala, las autoridades estadounidenses lo entreguen y sea trasladado hacia Torre de Tribunales.

Además del caso Odebrecht, el excandidato está implicado en el caso Transurbano, donde se señala la desviación de Q80 millones para el financiamiento de las campañas políticas de Baldizón.

El excandidato guatemalteco estuvo en prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de lavar dinero del narcotráfico para financiar campañas políticas a través de la compra de propiedades en Miami que servían para ocultar el rastro del dinero.