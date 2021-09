¿Qué son los olores Covid y cómo afecta en los recuperados del virus?

Los olores Covid son de las secuelas más comunes del virus que pueden tardar varios meses.

Una de las secuelas más recurrentes que provoca el covid-19 es la pérdida del olfato, la que puede tardar semanas e incluso, meses.

Esto se debe a una alteración en el olfato que va acompañado de parosmias e hiposmias, que provocan la disminución de este sentido a lo que se le ha denominado "olores covid".

Según Infobae, varios pacientes contaron su experiencia de estos extraños olores que han detectado, luego de que se recuperaron de la infección.

Testimonios

Los pacientes describieron y asociaron el aroma más común, el cual es parecido a un olor químico a quemado el que es muy constante y sin que exista la presencia de algún estímulo químico.

Además, contaron que con frecuencia sienten el olor a cigarro, cuando no hay personas a su alrededor fumando e incluso hasta cuando están solos.

Más riesgos

Un estudio reveló que las personas que tienen este padecimiento de alteraciones olfativas pueden correr varios riesgos, pues el no lograr identificar o no sentirlos podría hacer que una persona sufra accidentes, como por ejemplo no sentir fugas de gas.

En el caso de la higiene personal se puede volver un poco tormentoso, ya que el sabor de la pasta dental les puede ocasionar náuseas y la ropa limpia, tratada con enjuagues les da un aroma a vómitos.

via GIPHY

La alimentación es otro factor que les afecta, pues hay que tener en cuenta que el olfato tiene un 80 por ciento de percepción para detectar sabores, entonces, las personas no pueden detectar sabores de condimentación.

Como la sal, especias y azúcar, lo que significa que tienen a aumentar el consumo de estos productos, otras personas indicaron que el café de la mañana tiene un sabor a huevo podrido.

Mientras que la cebolla para ellos tienen un olor a pútrido, al igual que las carnes o huevos.

via GIPHY

¿Existe tratamiento?

Se ha dado a conocer en reiteradas ocasiones que estas secuelas llegan a desaparecer con el paso del tiempo, no obstante, existe un tratamiento médico, el cual se le conoce como fitoterapia, pero, ¿qué es?.

Consiste en el entrenamiento olfativo, en el que los pacientes tienen que tener un proceso en donde se le involucran actividades de inhalación suave y repentina de ciertos olores, en donde se inicia de los más intensos a los más leves.

Con esto se busca estimular a, rinencéfalo, parte del cerebro en donde llegan los olores, esta terapia se realiza de la mano de especialistas en la materia y rama.