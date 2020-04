OMS: "Los secretos son peligrosos, porque hay vidas en juego"

El director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, pidió a los diferentes países estar unidos y no causar polémica en plena crisis con el Covid-19, más cuando se trata de un virus altamente contagioso que requiere de unidad.

En una conferencia de prensa ofrecida este lunes, Adhanom aseguró que durante la crisis del coronavirus "los secretos son peligrosos, porque hay vidas en juego".

La declaración del líder de la OMS se realizó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a Adhanom de favorecer a los chinos y usarlo como justificación para suspender los pagos que financian a esta organización.

En respuesta, Adhanom aseguró que la OMS ha alertado a todos los países desde que fue notificado de la existencia del virus, al que consideró "un enemigo muy peligroso".

“Yo vengo de Etiopía, yo conozco la guerra, la pobreza, la enfermedad, sé cómo las personas sufren en estas condiciones. Yo no veo números, yo veo rostros, que sé que son los hermanos, o los hijos o las padres o madres de alguien. Yo veo lo que la tragedia puede causar dentro de una familia. Por favor no juguemos más con fuego. Nosotros no ocultamos información, hemos alertado desde el primer día que el coronavirus es un demonio que todos debemos enfrentar, a través de la unidad nacional y la solidaridad mundial”, dijo.

EN VIVO Rueda de prensa de la OMS sobre el #coronavirus con @DrTedros , @DrMikeRyan y @mvankerkhove https://t.co/AneTnMylFV — Noticias ONU (@NoticiasONU) April 20, 2020

Unidad

El Director General de la OMS pidió a los gobierno dejar por un lado las diferencias políticas y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a la pandemia y consideró que es el momento para que “la derecha, la izquierda, y el centro” trabajen juntos para evitar peores consecuencias.

Adhanom reconoció que "poner fin a la pandemia requerirá un esfuerzo sostenido por parte de los individuos, las comunidades y los Gobierno para continuar suprimiendo y controlando el virus mortal" y indicó que las medidas de confinamiento pueden aliviar, pero no pueden terminarla.

Para el funcionario internacional, los países deben asegurarse de poder detectar, probar, aislar y atender cada caso, así como rastrear cada contacto".