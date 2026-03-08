Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Los operativos que realiza la PNC en rutas para evitar carreras clandestinas

  • Por Susana Manai
08 de marzo de 2026, 15:39
Autoridades revisan uso de casco, placas y posibles órdenes de captura. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Autoridades revisan uso de casco, placas y posibles órdenes de captura. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La PNC instala operativos en la RN-10 y la ruta Interamericana para verificar motocicletas y prevenir delitos.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a niño que estaba extraviado en Quiché 

Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (Tránsito PNC) realizan este domingo 8 de marzo un operativo de control vehicular en el kilómetro 34 de la ruta nacional RN-10, en jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, y a inmediaciones de Sumpango

Durante las inspecciones, los agentes se enfocan principalmente en motociclistas quienes verifican que los conductores utilicen casco protector, que las placas no presenten alteraciones y que estén colocadas en los lugares autorizados.

Autoridades revisan uso de casco, placas y posibles órdenes de captura. (Foto: Tránsito PNC)
Autoridades revisan uso de casco, placas y posibles órdenes de captura. (Foto: Tránsito PNC)

En el lugar también se efectúan controles para identificar a personas con órdenes de captura vigentes o posibles casos de portación ilegal de armas de fuego.

Accidentes

Este tipo de operativos se intensifica para evitar accidentes derivados de carreras clandestinas como el ocurrido el 8 de febrero en el kilómetro 43.3 de la ruta Interamericana, en el ingreso a Sumpango, Sacatepéquez, donde varias personas resultaron heridas y un menor perdió la vida.

Video del percance muestra a un motorista derrapando antes de impactar contra una pasarela. (Imagen: Archivo/Soy502)
Video del percance muestra a un motorista derrapando antes de impactar contra una pasarela. (Imagen: Archivo/Soy502)

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que uno de los motoristas pierde el control de la motocicleta y derrapa sobre la cinta asfáltica. Tras la caída, la unidad continúa desplazándose por la fuerza del impacto hasta chocar contra una pasarela donde se encontraban peatones.

De acuerdo con información preliminar y lo que se observa en las imágenes, al menos cinco motoristas presuntamente participaban en una carrera clandestina al momento del accidente.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar