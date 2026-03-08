Los operativos que realiza la PNC en rutas para evitar carreras clandestinas

La PNC instala operativos en la RN-10 y la ruta Interamericana para verificar motocicletas y prevenir delitos.
Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (Tránsito PNC) realizan este domingo 8 de marzo un operativo de control vehicular en el kilómetro 34 de la ruta nacional RN-10, en jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, y a inmediaciones de Sumpango.
Durante las inspecciones, los agentes se enfocan principalmente en motociclistas quienes verifican que los conductores utilicen casco protector, que las placas no presenten alteraciones y que estén colocadas en los lugares autorizados.
En el lugar también se efectúan controles para identificar a personas con órdenes de captura vigentes o posibles casos de portación ilegal de armas de fuego.
Accidentes
Este tipo de operativos se intensifica para evitar accidentes derivados de carreras clandestinas como el ocurrido el 8 de febrero en el kilómetro 43.3 de la ruta Interamericana, en el ingreso a Sumpango, Sacatepéquez, donde varias personas resultaron heridas y un menor perdió la vida.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que uno de los motoristas pierde el control de la motocicleta y derrapa sobre la cinta asfáltica. Tras la caída, la unidad continúa desplazándose por la fuerza del impacto hasta chocar contra una pasarela donde se encontraban peatones.
De acuerdo con información preliminar y lo que se observa en las imágenes, al menos cinco motoristas presuntamente participaban en una carrera clandestina al momento del accidente.