Los operativos que realiza la PNC en rutas para evitar carreras clandestinas

-

La PNC instala operativos en la RN-10 y la ruta Interamericana para verificar motocicletas y prevenir delitos.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a niño que estaba extraviado en Quiché

Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (Tránsito PNC) realizan este domingo 8 de marzo un operativo de control vehicular en el kilómetro 34 de la ruta nacional RN-10, en jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, y a inmediaciones de Sumpango.

Durante las inspecciones, los agentes se enfocan principalmente en motociclistas quienes verifican que los conductores utilicen casco protector, que las placas no presenten alteraciones y que estén colocadas en los lugares autorizados.

Autoridades revisan uso de casco, placas y posibles órdenes de captura. (Foto: Tránsito PNC)

En el lugar también se efectúan controles para identificar a personas con órdenes de captura vigentes o posibles casos de portación ilegal de armas de fuego.

#TránsitoPNC, en coordinación con la subestación de la Policía Nacional Civil de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, realiza un operativo de control en el km 34 de la RN-10. pic.twitter.com/dbflrbHQ7z — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) March 8, 2026

Accidentes

Este tipo de operativos se intensifica para evitar accidentes derivados de carreras clandestinas como el ocurrido el 8 de febrero en el kilómetro 43.3 de la ruta Interamericana, en el ingreso a Sumpango, Sacatepéquez, donde varias personas resultaron heridas y un menor perdió la vida.

Video del percance muestra a un motorista derrapando antes de impactar contra una pasarela. (Imagen: Archivo/Soy502)

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que uno de los motoristas pierde el control de la motocicleta y derrapa sobre la cinta asfáltica. Tras la caída, la unidad continúa desplazándose por la fuerza del impacto hasta chocar contra una pasarela donde se encontraban peatones.

GRABADO:



Momento en que motociclista derrapa en Ruta Interamericana, entrada a Sumpango, Sacatepéquez.



La moto impactó a 5 personas al pie de la pasarela.



Niño de 8 años murió cuando era ingresado al hospital de Chimaltenango



: El Gráfico GTi pic.twitter.com/sVn0nW1EtW — Vichoguate (@vichoguate) February 8, 2026

De acuerdo con información preliminar y lo que se observa en las imágenes, al menos cinco motoristas presuntamente participaban en una carrera clandestina al momento del accidente.