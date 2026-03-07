Un segundo temblor se registra este sábado 7 de marzo

-

El epicentro de esta actividad sísmica fue el Océano Pacífico.

EN CONTEXTO: Temblor sacude parte del territorio nacional esta madrugada de sábado

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un segundo sismo a las 10:14 horas de este sábado 7 de marzo.

El sismo registrado tuvo una magnitud de 4.3.

Este es el segundo movimiento telúrico del día, luego de que el primero se registrara con una magnitud de 4.5 esta madrugada, afectando principalmente al departamento de Santa Rosa.