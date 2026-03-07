Accidente complica el tránsito sobre el bulevar San Cristóbal

Tránsito lento se reporta en el lugar desde el bulevar principal de San Cristóbal hacia las Charcas.
OTRAS NOTICIAS: Imágenes posteriores al ataque armado contra joven en zona 16 (video)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó sobre una colisión múltiple entre conductores sobre el 5a. avenida y 3a. calle del bulevar de San Cristóbal.
Conductores permanecen en el lugar tras el incidente, lo que ha provocado tránsito lento en dirección a Las Charcas.
Autoridades de tránsito recomiendan circular con precaución.