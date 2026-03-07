Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Accidente complica el tránsito sobre el bulevar San Cristóbal

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de marzo de 2026, 12:19
Los vehículos involucrados permanecen sobre el bulevard.&nbsp;(Foto: PMT, Mixco)

Los vehículos involucrados permanecen sobre el bulevard. (Foto: PMT, Mixco)

Tránsito lento se reporta en el lugar desde el bulevar principal de San Cristóbal hacia las Charcas.

OTRAS NOTICIAS: Imágenes posteriores al ataque armado contra joven en zona 16 (video)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó sobre una colisión múltiple entre conductores sobre el 5a. avenida y 3a. calle del bulevar de San Cristóbal.

Conductores permanecen en el lugar tras el incidente, lo que ha provocado tránsito lento en dirección a Las Charcas.

Autoridades de tránsito recomiendan circular con precaución.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar