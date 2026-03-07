¡Súbete! Regresan los recorridos del Tren Histórico

Los recorridos del tren regresan para que las familias guatemaltecas disfruten de un viaje en ferrocarril.
El Museo del Ferrocarril anunció la reactivación de los recorridos para este domingo 8 de marzo, en tres horarios: 10:30, 11:30 y 12:30 horas.
El costo del boleto es de Q75 por persona, mientras que los niños menores de 4 años ingresan gratis, las entradas estarán a la venta el día del evento en la taquilla del museo.
El recorrido tiene una duración de 30 minutos, durante los cuales podrás vivir la experiencia de viajar en tren y conocer parte de la historia del ferrocarril en Guatemala.
¿Dónde podrás estacionarte?
El Museo del Ferrocarril informa que, si llegas en vehículo, podrás estacionarte en la 10.ª avenida y 21 calle de la zona 1, pagando una tarifa única de Q25.