Ozuna reaparece pidiendo oraciones por su estado de salud

-

El cantante apareció en redes sociales con un mensaje que preocupó a sus fanáticos.

OTRAS NOTICIAS: Ozuna pone el sabor latino en la ceremonia de la Final de Qatar

El artista de música urbana, Ozuna, utilizó sus redes sociales para pedir oraciones por su preocupante estado de salud. Medios recogieron una historia que se publicó ayer en sus redes sociales que decía que no se había recuperado de una enfermedad.

No se especificó qué tenía, pero el cantante escribió: "Hey mor, estoy bien j*dido, pero pronto me recupero. Nunca me había enfermado así. Wow mucha oración por favor" escribió.

View this post on Instagram A post shared by Chupinforma (@chupinformard)

Vicente Saavedra, su representante, dijo en junio que el cantante recibió asistencia médica en un hospital debido a un desgaste físico, explica El Nuevo Día.

Se cuenta que Ozuna llegó al hospital con varios miembros de su equipo, luego fue llevado en silla de ruedas a un cuarto privado. "Afortunadamente se encuentra estable en su hogar. Agradecemos las muestras de apoyo y cariño para Ozuna", explicó el representante.

Hace tan solo 3 semanas, el cantante se estuvo presentando en "La Velada del Año", un evento producido por Gerard Piqué y el creador de contenido español, Ibai, explica Metro.

El tiempo explica que el artista además ha eliminado todas sus publicaciones en Instagram, a pesar de ser un reconocido artista que ha llegando a obtener varias premiaciones de los eventos más importantes en la industria musical.

Sus fanáticos se encuentran muy preocupados, sin entender que le sucede o si mejorará en algún momento.