Párroco de Mixco: "Estamos hartos que esta gente piense que somos idiotas"

El fuerte mensaje del párroco de la iglesia Santo Domingo en Mixco, por la situación que atraviesa el país.

En redes sociales circula un video, en el que el padre Gerardo Granados de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán en el municipio de Mixco envía un fuerte mensaje, ante la situación que atraviesa el país, en relación a las protestas para que renuncie la Fiscal General, Consuelo Porras.

"De doña Cony, Doña Consuelo, tiene una verba maravillosa, un letrado maravilloso, su inteligencia y acervo cultural de leyes y de situaciones que la han llevado a sentirse verdaderamente, muy por encima de la misma ley. Hoy en su discurso nos daba una cátedra de qué es estar apegado a la ley, pero muy lejos de vivir el derecho especialmente a aquellos que sufren el embate de la oligarquía guatemalteca", afirmó el párroco.

También indicó que para "ellos" no cuentan los "de a pie", "no tienen derechos" y que "ellos sí pueden manipular a su antojo y a su gusto, todas estas situaciones, reiteró el párroco durante un reciente mensaje que se ha viralizado en las últimas horas.

Hartazgo

El párroco lamentó lo que está ocurriendo y piden a Dios que la situación no llegue a más. "Estamos hartos de que esta gente piense que somos unos idiotas, estamos hartos que esta gente piense que aún nos dan atol con el dedo, Guatemala ha despertado", reiteró el líder religioso.

"Guatemala es y será siempre una Guatemala libre como una Guatemala soberana e independiente. No más atropellos a los más vulnerables. No más atropellos a las personas más sencillas, no más atropellos a la gente que sufre los embates que desde una oficina pueden manipular la historia de Guatemala, no vamos a ceder", afirmó el párroco.

Estas fueron sus declaraciones: