¿Qué pasa después de morir? Esto revelan los científicos

Una investigación revela nuevos datos sobre lo que sucede después de la muerte.

OTRAS NOTICIAS: Un objeto más poderoso que el Sol podría hacer explotar a la Tierra

Un grupo de expertos de la Universidad de Michigan, estudiaron la actividad del cerebro en pacientes moribundos, antes, durante y después de morir, para descifrar que el cerebro se activa de forma inexplicable cuando se da esta transición y por ello, ocurren fenómenos descritos por personas que padecieron en un momento la muerte clínica.

¿Aumento de actividad cerebral?

En Estados Unidos, los científicos descifraron que, cuando se muere, existe un aumento extraño de la actividad del cerebro similar al que se observa durante los sueños, las alucinaciones en los pacientes que convulsionan y las experiencias que ocurren "fuera del cuerpo".

De acuerdo con los expertos, el descubrimiento del nuevo estudio podrían ayudar a explicar las experiencias "cercanas a la muerte" que se han dado a lo largo del tiempo y que han sido recopiladas por medio de testimonios de una quinta parte de las personas que sobreviven a un infarto, independientemente de su religión o cultura.

Cercanía a la muerte

El equipo de expertos analizó las funciones cardíacas y cerebrales de cuatro pacientes desahuciados que se encontraban en coma, después de que se les retirara el soporte vital, por medio de señales de electrocardiograma (ECG) y electroencefalograma (EEG), según describe la investigación publicada en la revista científica The Proceedings of the National Academy of Sciences.

De esa forma, se verificó un aumento rápido de la actividad del cerebro en la región conocida como la "zona caliente": "la percepción interna de luz brillante o rostros familiares informados por sobrevivientes de muerte clínica sugiere una capacidad preservada en el cerebro moribundo para procesar la visión generada internamente", puntualizan los científicos en la investigación.

Paradoja de la ciencia

"Cómo la experiencia vívida puede surgir de un cerebro disfuncional durante el proceso de morir es una paradoja neurocientífica", señala el científico George Mashou, coautor del estudio, "sin embargo, los hallazgos observados son definitivamente emocionantes y proporcionan un nuevo marco para nuestra comprensión de la conciencia encubierta en los humanos moribundos".

"La evidencia empírica presentada en este estudio sugiere fuertemente que el cerebro humano moribundo puede activarse", destaca el equipo científico, "puede servir como sistema modelo para explorar los mecanismos de la conciencia humana".