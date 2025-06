Ethan Guo, el piloto de 19 años que busca recaudar fondos para su primo con cáncer

-

Ethan Guo es un joven piloto que emprendió un vuelo en solitario para una noble causa.

Inspirado en la batalla que afronta su primo con cáncer, Ethan decidió emprender un viaje en solitario y recaudar fondos.

Al arribar a Guatemala, Soy502 tuvo la oportunidad de platicar con él sobre su experiencia.

"Me siento feliz y un poco cansado, pues han sido unos días largos de viaje a Guatemala, pero es bueno estar acá y descansar un par de días", dijo.

Según cuenta, el viaje empezó en California, y calcula que ha recorrido más 25 mil kilómetros. La razón de este viaje es recaudar un millón de dólares para donarlos a la lucha contra el cáncer.

Así fue el arribo de Quon a Guatemala. (Foto: Wilder López /Soy502)

¿Cómo surgió esta idea?

"Yo me estaba ya preparando para este viaje de recorrer el mundo y fue entonces cuando supe que a mi primo lo diagnosticaron con leucemia, en etapa uno. Entonces decidí hacer algo para ayudar, contacté hospitales alrededor del mundo preguntándoles que podría hacer para ayudar. Entonces tuve la idea de recaudar un millón de dólares para donarlos a la lucha contra el cáncer. Gracias a esto he viajado por varios continentes, visitando hospitales y haciendo conciencia en la gente demostrando lo bueno de la causa", relató.

Durante su visita en Guatemala estará visitando varios lugares y hospitales para demostrar que todos pueden unirse a la causa.

¿Cómo decidiste visitar Guatemala?

"Decidí visitar Guatemala gracias a un amigo, él solía ser piloto de ayuda humanitaria en este país. Él fue quien me dijo que si viajaba alguna vez a Sudamerica debía visitar Guatemala y visitar el hospital que trata a niños con cáncer".

"Estaré en Guatemala por dos días, luego me dirigiré a Panamá, Perú, Chile, Argentina y terminaré en La Antártica. Y con esto también podré conseguir de manera oficial ser la primer persona que viaja en solitario recorriendo los siete continentes. El plan original era hacer esto en 100 días, pero ahora estoy en el día 373, creo. Comencé el viaje en Mayo del año pasado y ya estamos en Junio, sé que me he atrasado, pero lograré esto no importando qué", concluyó Quo.

Si deseas apoyar la labor de Ethan, ingresa aquí

*Con información de Wilder López.