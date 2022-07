La vez que Pique habló sobre la fuerte presión que viven sus hijos con Shakira

Antes de la polémica separación de Shakira y Piqué, el jugador había comentado sobre la fuerte presión que viven sus hijos.

Shakira y Gerard Pique se encuentran luchando contra todas las críticas y rumores que surgieron desde su separación y a la vez intentan mantener la estabilidad de sus hijos, Sasha y Milan, en medio del acoso de los paparazzis.

Piqué ha sido el que más ataques ha sufrido por su presunta infidelidad.

Antes de la polémica separación, el defensor culé había externado la presión a la que están sometidos Sasha y Milán al tener dos padres famosos.

“Tienen un papá número uno y una mamá número uno. Debe ser difícil para ellos”, explicó.

Ante lo difícil que ha sido para ellos tener que crecer con dos padres famosos, Shakira y Piqué, en aquel entonces, habían creado algunas estrategias para que sus hijos tengan una infancia para recordar.

“Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar nunca y en cambio, con Shaki a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que ella o yo tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, admitió.

El español también aseguró que la clave está en encontrar un buen balance en su rol como padre.

“Es lo que es y han nacido con eso. Creo que es importante que a veces tengan victorias personales, aunque sea en casa. Jugando al fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen esas victorias personales dentro”, detalló.

Ahora con la separación de la pareja, deberán seguir creando estrategias para proteger a sus hijos del acoso mediático.