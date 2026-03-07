¡Impactantes imágenes! Así fue el ataque armado contra joven en zona 16 (video)

La víctima recibió múltiples disparos que le causaron la muerte en el lugar.
Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre de 20 años fue atacado a balazos mientras permanecía sentado sobre una banqueta en la diagonal 45 y 40 avenida de la colonia Vista Hermosa 4, zona 16.
En el video se observa que una moto, donde se transportaban dos hombres, se estaciona frente a la víctima, uno de ellos desciende del vehículo de dos ruedas y saca el arma de fuego.
Momentos posteriores, inician los disparos contra el joven, que no pudo ni correr o escapar del lugar.
Luego del crimen, el hombre con el arma asciende al transporte y escapan a gran velocidad.
Bomberos Municipales confirmaron que la víctima falleció de manera instantánea. El celular de la víctima sonaba repetidamente tras lo ocurrido.