¡Disparos! Ataque armado deja un joven fallecido en zona 16

La víctima quedó sin vida sobre la acera, tras haber sido atacada a balazos.
Disparos fueron escuchados este viernes 6 de marzo frente a un condominio, en la diagonal 45 y 40 avenida de la colonia Vista Hermosa 4, en la zona 16 de la ciudad capital.
Vecinos alertaron a los Bomberos Municipales, quienes a su llegada localizaron a una persona que ya no contaba con signos vitales tras haber sido atacada por desconocidos.
La víctima presentaba heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, por lo que socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes.
De momento se desconoce el motivo del hecho de violencia, en donde ha quedado sin vida un hombre de aproximadamente 20 años.