Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Disparos! Ataque armado deja un joven fallecido en zona 16

  • Por Geber Osorio
06 de marzo de 2026, 17:39
Ciudad de Guatemala
La víctima presenta heridas de bala y ha quedado sobre la acera. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima presenta heridas de bala y ha quedado sobre la acera. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima quedó sin vida sobre la acera, tras haber sido atacada a balazos.

OTRAS NOTICIAS: Los tres fallecidos y más de 50 heridos tras el accidente en el que volcó un bus

Disparos fueron escuchados este viernes 6 de marzo frente a un condominio, en la diagonal 45 y 40 avenida de la colonia Vista Hermosa 4, en la zona 16 de la ciudad capital.

Vecinos alertaron a los Bomberos Municipales, quienes a su llegada localizaron a una persona que ya no contaba con signos vitales tras haber sido atacada por desconocidos.

La víctima fue atacada a balazos la tarde de este viernes. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima fue atacada a balazos la tarde de este viernes. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima presentaba heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, por lo que socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes.

De momento se desconoce el motivo del hecho de violencia, en donde ha quedado sin vida un hombre de aproximadamente 20 años. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar